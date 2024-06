Deutschland: Pistorius will eine Wehrpflicht light

Im Jahr 2011 war die Wehrpflicht in Deutschland vom damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) nach 55 Jahren ausgesetzt worden. Am Mittwochnachmittag präsentierte der aktuelle deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) seine Pläne für eine Wiedereinführung des verpflichtenden Militärdienstes in Deutschland.

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und eines kontinuierlichen Schrumpfens des Personalstandes in der deutschen Bundeswehr waren in den vergangenen Wochen Forderungen nach einer Rückkehr zur Wehrpflicht laut geworden, vor allem aus den Reihen der CDU/CSU.

Gesetzlich festgelegt ist, dass die Wehrpflicht für Männer in Deutschland wieder auflebt, wenn der Deutsche Bundestag den Spannungs- und Verteidigungsfall feststellt.

Vorweg: Es ist ein sehr vorsichtiges und auf Freiwilligkeit basierendes Modell, das Pistorius am Mittwoch im Rahmen der Bundespressekonferenz in Berlin vorstellte – wohl auch, weil es in seiner Partei erhebliche Bedenken, auch von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht gibt.

Verpflichtender Fragebogen

Pistorius’ Plan sieht vor, dass pro Jahr alle 18-Jährigen einen amtlichen Online-Fragebogen verpflichtend ausfüllen müssen. Wer dies nicht tut, dem droht eine Geldstrafe. Auch Frauen sollen den Fragebogen bekommen, sie können ihn freiwillig ausfüllen.

Mit dem Fragebogen soll registriert werden, ob die grundsätzliche Bereitschaft zur Ableistung des Wehrdienstes besteht, gleichzeitig sollen aber auch Fertigkeiten und die körperliche Fitness erhoben werden. Aus den Kandidaten, die Bereitschaft bekunden, sollen in Folge 40.000 zur Musterung bestellt werden.

Aus diesen wolle man dann "die Besten und die Fittesten" (Pistorius) für die Bundeswehr rekrutieren.

Geplant ist, auf diese Weise jährlich 5000 bis 7000 zusätzliche Kräfte für die Bundeswehr auszubilden – derzeit verpflichten sich jährlich rund 10.000 Männer und Frauen für den Grundwehrdienst.

Ziel sei, den Personalstand der aktiven Streitkräfte von derzeit 181.000 auf 200.000 aufzustocken, darüber hinaus benötige man nach Schätzungen der Bundeswehr noch 200.000 Reservisten. Pistorius sagte, dass er diesen Schritt vor dem Hintergrund der russischen Aggression für dringend halte. "Man muss davon ausgehen, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, einen NATO-Staat anzugreifen."

Zu vage: Kritik der CDU/CSU

Von Deutschlands größter Oppositionspartei, der CDU/CSU, kam massive Kritik an den Plänen des Verteidigungsministers. Sie seien viel zu wenig, um rasch genügend Nachwuchs für die Bundeswehr zu sichern. "Das war sehr dünn und vage für ein Projekt, das der Minister seit einem Dreivierteljahr ankündigt", sagte die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler der Süddeutschen Zeitung. Das Modell hinterlasse mehr Fragen als Antworten und sei eher der Versuch des Ministers, sein Gesicht nicht zu verlieren.

