Deutschland nahm afghanische Astronomin auf, Österreich nicht

Durch öffentlichen Appelle und Medienberichte sei das deutsche Außenministerium auf den Fall aufmerksam geworden und habe der 25-Jährigen binnen weniger Tage ein Visum ausgestellt. Sie sei dann sofort nach Deutschland geflogen worden, teilte die Menschenrechtsorganisation am Montag mit.

Wie die Hilfsorganisation Mitte Dezember des Vorjahres berichtete, soll der Forscherin trotz einer schriftlichen Visumszusage der österreichischen Botschaft in Islamabad ein Visum verweigert worden sein. Insgesamt musste Karimyan laut SOS Mitmensch rund vier Monate in Pakistan um ihre Sicherheit bangen. Die österreichische Bundesregierung will möglichst keine weiteren Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen.