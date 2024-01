Deutschland: Mehr als eine Million Tweets auf gefälschten Nutzerkonten

Das deutsche Außenministerium hat einem Bericht zufolge eine russische Desinformationskampagne auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, aufgedeckt. Ziel der Kampagne sei es offenbar, den Unmut gegen die Regierung zu verstärken und die Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

ZIB 1: Russische Desinformationskampagne auf X (Twitter) aufgedeckt

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Experten hätten im Auftrag des Auswärtigen Amts von Ministerin Annalena Baerbock (Grüne) X mit einer speziellen Software analysiert und seien dabei auf ein massives Netzwerk falscher Nutzerkonten gestoßen, die deutschsprachige Inhalte verbreiten. Im Untersuchungszeitraum vom 20. Dezember bis zum 20. Jänner identifizierten die Experten demnach mehr als 50.000 gefälschte Nutzerkonten, die insgesamt mehr als eine Million Tweets absetzten. An manchen Tagen wurden bis zu 200.000 dieser Tweets registriert. Das entspricht in etwa zwei Mitteilungen pro Sekunde.

Lesen Sie auch den Kommentar hierzu: Hinterfragen

Häufig tauche in den Posts der Vorwurf auf, die Regierung vernachlässige die eigene Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen. "Ich finde es enttäuschend, dass die Regierung mehr für andere Länder tut als für die eigenen Bürger", lautete einer der meistverbreiteten Tweets. "Es ist eine Schande, dass die Ampel Probleme im eigenen Land nicht zuerst angeht", steht an anderer Stelle.

Auch Medienmarken gefälscht

Gefälscht wurden auch angebliche Tweets Baerbocks, in denen das Ende für die Unterstützung der Ukraine behauptet wurde. Der gefälschte Screenshot wurde über Fake-Accounts verbreitet, Tweets wurden auch mit themenfremden Hashtags kombiniert (#Oktoberfest oder #Dirndl sowie zu Bundesligaspielen), um die Reichweite zu erhöhen. Außerdem wurden die Online-Auftritte bekannter Medienmarken gefälscht.

Die gefälschten Nutzerkonten tauchten auf X (Twitter) auf. Bild: APA/AFP/STEFANI REYNOLDS

Das Ziel lautet: Wut schüren, Stimmung machen. Diese Strategie wird von Geheimdiensten seit Jahrzehnten angewandt, doch nie waren die technischen Voraussetzungen dafür besser. Da viele Accounts gleichzeitig Postings in deutscher Sprache veröffentlichten, legt dies nahe, dass diese automatisiert über einen Algorithmus ausgespielt wurden. Übrigens: Nur an Wochenenden und russischen Feiertagen verstummte das verbale Trommelfeuer.

Das Außenamt beobachtet seit geraumer Zeit mit Datenanalysten Debatten zu außenpolitischen Themen in den Netzwerken. Ziel ist es, Versuche der Einflussnahme durch ausländische Akteure aufzudecken. "Desinformation ist zu einem globalen Bedrohungsfaktor geworden", sagte ein Sprecher. "Sie wird von denjenigen, die unsere Werte nicht teilen, gezielt eingesetzt, um ganze Gesellschaften zu destabilisieren."

Mehr zum Thema: Russische Desinformationskampagne auf X in Deutschland aufgedeckt

Kritik auch aus Frankreich

Die Analysten in Deutschland rechnen die Angriffswelle der Doppelgänger-Kampagne zu, die 2022 bekannt wurde und auch auf andere europäische Länder zielt. So warf gestern die französische Regierung Russland eine gezielte Verbreitung von Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg unter Beteiligung staatlicher Medien wie Sputnik News, RT und RIA Nowosti vor.

Das Verteidigungsministerium in Paris erklärte: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sei Frankreich "Ziel einer russischen Desinformationskampagne". Diese habe sich seit Mitte Jänner verstärkt, nachdem Präsident Emmanuel Macron vor einem Sieg Russlands gewarnt und neue Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt habe.

Durchgreifen der EU gefordert

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die EU angesichts der nun aufgedeckten prorussischen Desinformationskampagne zum Handeln aufgefordert. "Was der Digital Services Act ermöglicht, muss durch die EU-Kommission durchgesetzt werden", sagte sie dem Handelsblatt. Das europäische Regelwerk DSA verpflichtet große Internetkonzerne unter anderem, gegen Desinformationen auf ihren Plattformen vorzugehen. Im Fall von Verstößen sieht der DSA Strafen von bis zu sechs Prozent des globalen Jahresumsatzes bis hin zur Abschaltung des Dienstes vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.