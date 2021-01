Deutschland: Lockdown-Verlängerung um zwei oder drei Wochen

Experten erwarten daher, dass sich Bundesregierung und Ministerpräsidenten heute auf eine Verlängerung der massiven Beschränkungen einigen werden. Bisher war ein Ende am 10. Jänner geplant. Offen sei noch die Dauer der Verlängerung – die Rede ist von zwei oder drei Wochen.

Am Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten sollen auch fünf Experten teilnehmen. Eingeladen sind laut der Zeitung "Welt am Sonntag" unter anderem der Virologe Christian Drosten sowie Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut.

Schweiz: Die Regierung hat Fehler bei der Corona-Bekämpfung eingestanden. "Zwischen Juli und September haben wir die Lage unterschätzt", sagte der neue Bundespräsident Guy Parmelin dem "SonntagsBlick". "Wir dachten, wir könnten das Virus meistern. Gedanklich war es weit weg." Neben der Politik seien aber auch viele Spezialisten überrascht gewesen, als die Corona-Fälle plötzlich wieder derart schnell gestiegen seien. Zudem sei die Koordination zwischen Bund und Kantonen nicht perfekt. Die Schweiz verzeichnete bereits mehr als 450.000 positive Corona-Tests, die Zahl der Todesopfer liegt bereits über 7000.

Großbritannien: Um die rasche Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, rückt eine Verschärfung des Lockdowns näher. In einigen Landesteilen müssten wahrscheinlich härtere Maßnahmen ergriffen werden, sagte Premierminister Boris Johnson am Sonntag der BBC. Einzelheiten nannte er nicht. "Vor uns liegt eine harte Zeit." Er rechne aber mit einer Verbesserung im Frühling. In Großbritannien grassiert eine Mutation des Virus, die als deutlich ansteckender gilt. Die Infektionszahlen sind auf einem Rekordhoch und nehmen weiter zu. Allein am Samstag wurden 57.725 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Italien: Eine Woche nach dem symbolischen Auftakt der Corona-Impfungen wird Kritik laut. Italien hat bisher offiziell etwa 80.000 Dosen verabreicht. Nach Behördenangaben verfüge man allerdings bereits über knapp 470.000 Dosen des Impfstoffs der Unternehmen Pfizer und Biontech.

Frankreich: Auch hier ist die Kritik am Impftempo groß. Medien sprechen teils von erst wenigen Hundert Geimpften in den einzelnen Regionen. Ein Regierungssprecher versprach daher am Wochenende mehr Tempo sowie transparentere Informationen über die Zahl der Geimpften.

Ungarn: Er sei "nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit" beim Ankauf der Impfdosen durch die EU, kritisierte am Sonntag Regierungschef Viktor Orbán. Er wolle daher verstärkt "Richtung Osten" schauen. Nachdem Ungarn auch 6000 Dosen des russischen Impfstoffs erhalten hatte, dämpfte Orbán Hoffnungen auf eine Massenimpfung mit Sputnik V. "Wir wissen, dass er gut ist, aber es gibt und wird wahrscheinlich nicht genug davon geben." Der chinesische Impfstoff sei erfolgversprechender. "Es scheint, als sei dieser früher und in größerer Menge verfügbar."

