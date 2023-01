Deutschland liefert der Ukraine im ersten Quartal 40 Panzer

Es gehe dabei um etwa 40 der Waffensysteme, mit denen ein Bataillon ausgestattet werden könne, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin. Ukrainischen Forderungen nach weitergehenden Panzerlieferungen, etwa mit dem Kampfpanzer "Leopard 2", will Berlin aber weiter nicht nachkommen.

Erste Lieferung westlicher Schützenpanzer plus Munition

Dazu könne er im Moment nichts versprechen, sagte der Regierungssprecher. Diese Forderungen seien auch nicht neu. Die "Marder"-Lieferungen werden unter anderem mit der neuen Kriegslage in dem von Russland angegriffenen Land erklärt: Es gebe derzeit massive Luftschläge auf die ukrainische Infrastruktur, sagte der Sprecher. Außerdem kämen die bisherigen Ringtausch-Lieferungen, bei denen mehrere europäische Staaten eingebunden sind, langsam an das Ende. Deswegen werde jetzt der neue Schritt gegangen, westliche Schützenpanzer plus Munition zu liefern.

Selenskyj: "Kraftvolles Verteidigungspaket"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte dem deutschen Kanzler Olaf Scholz in einem Telefongespräch für "das kraftvolle Verteidigungspaket". "Wir sprachen über weitere Zusammenarbeit, um die ukrainische Armee zu stärken", schrieb Selenskyj am Freitag auf Twitter. Sein Vize-Außenminister Andrij Melnyk hatte die angekündigte Lieferung zuvor im Nachrichtenportal t-online "eine richtige, aber sehr verspätete Entscheidung" mit einem "bitteren Beigeschmack" genannt.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte Melnyk, die Lieferung der Schützenpanzer solle der "erste Tabubruch" sein, um die Armee unverzüglich mit sämtlichen Waffensystemen auszustatten. "Es geht um all die sofort lieferbaren schweren Waffen wie Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Kampfdrohnen, Kriegsschiffe, U-Boote, ballistische Raketen", so der 47-Jährige.

Russland reagiert erwartungsgemäß wütend

Russland bezeichnete die deutsche Entscheidung als "Schritt hin zur Konflikteskalation". Mit der Bereitstellung dieser schweren Waffen werde erneut eine "moralische Grenze" überschritten, erklärte die russische Botschaft in Berlin am Freitag. Sie verwies dabei auf die historische Verantwortung Deutschlands für die von den Nazis an Russen begangenen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg.

In Deutschland ging indes die Diskussion über weitergehende Waffenlieferungen weiter. In der Ampel-Koalition machten sich vor allem FDP-Politiker für die Lieferung von Kampfpanzern stark, aber auch der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter. In der ARD forderte er die Bundesregierung auf, "eine europäische Initiative" für die Lieferung von Leopard-2-Panzern zu starten. Auch die CSU im Bundestag forderte am Freitag zur Lieferung von Kampfpanzern auf. Ablehnend äußerte sich der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, der auf Twitter auch Kritik am "pauschalen Nein" der Ukraine zur vom Kreml-Chef Wladimir Putin angebotenen Waffenruhe äußerte.

Damit die Panzer eingesetzt werden können, müssen ukrainische Soldaten etwa acht Wochen in Deutschland ausgebildet werden. Auch die US-Seite werde Ukrainer an ihrem Schützenpanzer Bradley ausbilden. Ob in den USA oder in Deutschland sei zunächst nicht bekannt. Die USA und Deutschland haben der Ukraine auch das Flugabwehrraketensystem Patriot zugesagt und wollen Ukrainer daran ausbilden.

