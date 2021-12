Deutschland erteilt knapp 6.000 Visa für Afghanistan

Vor allem Ortskräfte und sonstige "besonders gefährdete Menschen" erhielten Visa. Diese Zahl werde weiter steigen, da die Visavergabe derzeit "am laufenden Band" erfolge, hieß es am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt. Der Großteil der Anträge werde von der deutschen Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad bearbeitet.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin bezifferte die Zahl der vergebenen Visa am Mittwoch auf 5.925. Davon seien knapp 4.000 in Islamabad ausgestellt worden.

"Da die Einreise für afghanische Staatsangehörige nach Usbekistan und Indien aktuell nicht möglich ist, obliegt es derzeit vor allem der Botschaft in Islamabad, einen Großteil der Visaanträge von afghanischen Staatsangehörigen zu bearbeiten", hieß es aus dem Außenministerium. Aber auch andere deutsche Auslandsvertretungen in der Region wie etwa in Taschkent, Neu-Delhi, Teheran, Doha, Ankara oder Istanbul seien in der Angelegenheit aktiv gewesen. Die diplomatischen Standorte in Pakistan, Usbekistan und Indien seien "voll arbeitsfähig", so das Auswärtige Amt.

Die Taliban hatten im August nach 20 Jahren Kampf gegen die von den USA und NATO-Truppen gestützte Regierung die Macht in Afghanistan übernommen. Beim hastigen Rückzug der Bundeswehr und anderer deutscher Institutionen waren tausende einheimische Hilfskräfte in dem Land zurückgelassen worden. Die Bundesregierung bemüht sich um ihre Ausreise, da viele von ihnen Racheakte der Taliban befürchten.