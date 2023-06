Deutschland: AfD ist Nummer zwei

Im ARD-"Deutschlandtrend" feiert die Partei ihren bisher höchsten Wert. Demnach kommt die Partei auf 19 Prozent und ist damit zweitstärkste Kraft in Deutschland. Die SPD erreicht 17 Prozent. Die Union hält den Spitzenplatz mit unverändert 29 Prozent. Die Grünen kommen erneut auf 15 Prozent, für die FDP ging es runter auf sechs Prozent (minus ein Punkt).

Die AfD ist in Jubelstimmung: Plötzlich wird auch die Frage interessant, wer für als Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl 2025 antreten soll. Parteichefin Alice Weidel meldet vorsorglich bereits Interesse an, schiebt aber in einem Interview pflichtschuldig hinterher, dass natürlich auch andere in der Partei "Lust" auf die Kandidatur hätten und die ganze Sache so oder so von der Parteibasis entschieden werden müsste. Weidel führt die Oppositionspartei zusammen mit ihrem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, der ebenfalls als Kandidat im Gespräch ist, ebenso wie der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke.

Die übrigen Parteien lecken ihre Wunden und analysieren den Erfolg der AfD. Beobachtern zufolge spielt dabei die Unzufriedenheit der Wähler mit den Regierungsparteien die wichtigste Rolle. Einer Umfrage zufolge gaben 67 Prozent an, sie würden die AfD wählen, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht seien.

