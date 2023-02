Deutsches Verfassungsgericht schränkt Einsatz von Polizei-Software ein

Die Gesetze zum Einsatz einer neuen Datenanalyse-Software bei der Polizei in Hessen und Hamburg sind in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Das haben die Richter im deutschen Bundesverfassungsgericht entschieden.

Der Einsatz der Software greife in die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung ein. Die Verfassungsrichter bemängelten in ihrem Urteil, dass die Landesgesetze nicht genau regelten, in welchen Fällen die Daten weiterverarbeitet werden dürfen. Der Einsatz einer solchen auf künstlicher Intelligenz basierender Software sei aber grundsätzlich erlaubt.

Klage von Strafverteidigern

In Hessen arbeitet die Polizei mit spezieller Software, um Straftaten zu verhindern. Das Programm wird mit Informationen aus einer Vielzahl von Polizei-Datenbanken gefüttert. Die Software wertet diese aus und liefert der Polizei ein Lagebild. Die Software kann Zusammenhänge finden, die einzelne Ermittler nicht sehen würden.

Dagegen hatten unter anderen Strafverteidiger und Journalisten geklagt. Sie befürchten, dass sie wegen ihrer Arbeit ins Visier der Ermittler kommen könnten, weil sie Kontakt zu bestimmten Personengruppen haben. Dies halten sie für verfassungswidrig.

Das Höchstgericht in Karlsruhe hat ihnen gestern Recht gegeben. "Die Vorschriften unterscheiden insbesondere nicht nach Daten von Personen, die einen Anlass für die Annahme geben, sie könnten eine Straftat begehen oder in besonderer Verbindung zu solchen Personen stehen. Sie lassen eine breite Einbeziehung von Daten Unbeteiligter zu, die deshalb polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen unterzogen werden könnten", heißt es im Urteil der Verfassungsrichter.

Bei der hessischen Software werden nur Daten aus Polizeibeständen ausgewertet. In einer dieser Datenbanken sind aber auch Opfer und Zeugen erfasst. Die deutsche "Gesellschaft für Freiheitsrechte, (GFF)" sieht aber die Gefahr, dass auch externe Daten einfließen, etwa solche aus sozialen Netzwerken. Das System lade geradezu ein, immer mehr Informationen einzuspeisen.

