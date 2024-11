Deutsches Gericht schränkt BND bei Überwachung ein

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Regeln zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei der heimlichen strategischen Inland-Ausland-Fernmeldeüberwachung im Bereich Cybergefahren würden das Fernmeldegeheimnis verletzen und seien teils verfassungswidrig.

Das Gesetz muss in mehreren Punkten bis Ende 2026 nachgebessert werden. Betroffen ist Telekommunikation zwischen Menschen im Inland und Menschen im Ausland. Bis ein neues Gesetz in Kraft tritt, gelten Vorgaben des Ersten Senats in Karlsruhe für die bestehenden Regelungen.

Unter anderem müssen Daten aus rein inländischen Telekommunikationsverkehren ausgesondert werden.

