Deutsches Budget: Gespräche vertagt

Die Verhandlungen wurden am Sonntag spätabends vertagt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass die Gespräche "bald" abgeschlossen würden. Die FDP bekräftigte am Montag ihren "festen Willen", trotz des Budgetstreits in der Koalition zu bleiben. Das Milliardenloch war vor allem auch zustande gekommen, weil das Bundesverfassungsgericht im November die Umwidmung von 60 Milliarden Euro ursprünglicher Corona-Kredite für den Klima-Transformationsfonds als rechtswidrig erklärte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper