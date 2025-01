Deutscher Vizekanzler warnt wegen Österreich vor "Ausschließeritis"

Es sei in Österreich nicht gelungen, dass Christ-, Sozialdemokraten und Liberale eine Regierung bildeten, sagte Habeck am Montagabend zum Auftakt seiner Wahlkampftour in Lübeck. "Das hätte nicht passieren dürfen, und es sollte sich in Deutschland nicht wiederholen."

Habeck weiter: "Wer jetzt, in dieser Zeit, einer 'Ausschließeritis' das Wort redet, bereitet entweder den eigenen Wortbruch vor oder er sorgt dafür, dass dieses Land immer schwerer regierbar ist." Habeck sagte nicht, an wen sich sein Vorwurf richtete. Nur Stunden zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im bayerischen Kloster Seeon ein Bündnis der Union (CDU/CSU) mit den Grünen erneut deutlich ausgeschlossen.

Der Chef der CSU-Abgeordnetengruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, wies die Kritik der Grünen an der Absage an eine schwarz-grüne Koalition zurück. "Wer verhindern will, dass es Entwicklungen wie in Österreich gibt - und wir wollen genau das verhindern -, der muss dafür sorgen, dass die Grünen in Deutschland nicht regieren", sagt Dobrindt auf der Klausurtagung im Kloster Seeon. Habeck sei "das Gesicht der Krise in Deutschland, das Gesicht der politischen Dunkelflaute". Drei Jahre Ampel-Regierung habe dazu geführt, dass die rechte AfD laut Umfragen doppelt so stark sei wie bei der letzten Bundestagswahl, fügte der CSU-Politiker hinzu.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper