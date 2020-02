Deutscher Grünen-Chef weist Kurz' Koalitionsspekulation zurück

Kurz hatte unmittelbar vor seiner Reise nach Berlin in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" sein konservativ-grünes Bündnis aus Österreich als Vorbild auch für Deutschland empfohlen. Er "erwarte sogar, dass die nächste Regierung in Deutschland eine schwarz-grüne sein dürfte", wurde Kurz zitiert. Habeck widersprach Montagmittag dieser Ansicht und sagte zur APA in Berlin: "Kurz beschäftigt sich mit Fragen, die überhaupt nicht auf der Agenda stehen. Wir haben noch nicht gewählt und stehen gut eineinhalb Jahre vor einer Wahl."

Alle Parteien, so Habeck, seien klug beraten, in einer Zeit, in der so viele große Themen diskutiert werden müssten, sich auf ihre Arbeit und ihre Konzepte zu konzentrieren und sich im politischen Wettstreit miteinander zu messen. "Allerdings im Wissen, dass 'Ausschließeritis' keinem weiterhilft." Das heiße jedoch umgekehrt nicht, eine Art Schere im Kopf zu haben und seinen Wahlkampf und seine Gespräche auf eine mögliche Koalition hin auszurichten, sagte der Grünen-Chef.

"Wir brauchen einen Wettstreit um die besten Konzepte, um die Wähler entscheiden zu lassen, dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Also wir sollen nicht darüber nachdenken, was werden würde oder hätte werden können, sondern müssen uns sich auf sich selber zu konzentrieren und mit politischem Ehrgeiz und Respekt miteinander diskutieren."

Unterdessen meldete sich auch eine prominente Stimme aus der CDU zur Frage nach einem möglichen künftigen schwarz-grünen Bündnis in Deutschland zu Wort. Der im Kampf um den Parteivrsitz bei den Christdemokraten gegen Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegene Politiker Friedrich Merz sagte, die Grünen seien "vermutlich und zuerst einmal unser Hauptgegner bei der nächsten Bundestagswahl". "Was danach kommt, muss man sehen", so der frühere Unionsfraktionschef in einem Interview des Nachrichtenportals "t-online.de". Merz schloss nicht aus, dass es rechnerisch auch eine grün-rot-rote Mehrheit geben könnte.

