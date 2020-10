Deutscher Gesundheitsminister Spahn positiv auf Coronavirus getestet

Das teilte das Berliner Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Der 40-Jährige habe sich in häusliche Isolierung begeben, hieß es laut Medienberichten weiter. Bisher leide er an "Erkältungssymptomen".

