Deutscher Finanzminister bekennt sich zu Schuldenbremse

"Die Schuldenbremse hemmt uns gegenwärtig nicht", zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag einen Sprecher des Finanzministeriums. Dagegen verlangt das Bundesland Bayern mehr Spielraum für die Neuverschuldung, um die Wirtschaft in der Krise stärker unterstützen zu können. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will deswegen die Schuldenbremse für ein Jahr aussetzen. Dies soll Hilfsleistungen in Milliardenhöhe ermöglichen. Allerdings sieht die deutsche Verfassung (Grundgesetz) bereits jetzt Ausnahmen von der Schuldenbremse vor "für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen".

In normalen Zeiten darf sich in Deutschland der Bund der Schuldenbremse zufolge höchstens im Umfang von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden. Das wären aktuell etwa zwölf Milliarden Euro. Für die Bundesländer ist keine Neuverschuldung mehr vorgesehen. Auch hier sind aber unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen möglich.

An diesem Mittwoch soll das Bundeskabinett die von Scholz vorgelegten Eckwerte für den Bundeshaushalt 2021 beschließen. Von diesen kann allerdings im weiteren Beratungsverfahren abgewichen werden. Die Pressekonferenz von Scholz zum Haushalt 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wurde unterdessen aber abgesagt. Die Corona-Krise werde zu deutlichen Mehrausgaben des Staates führen, die damit auch den Haushalt verändern, hieß es.