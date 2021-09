Nachdem YouTube zwei deutschsprachige Kanäle von Russia Today entfernt hat, droht Russland der Videoplattform mit Blockade und kündigt deutschen Medien in Russland "symmetrische" Sanktionen an. Trotz allem: Russia Today geht in Deutschland an den Start, als RT DE im Dezember, heißt es auf dem deutschen Portal des Kreml-Auslandssenders.