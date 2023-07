Deutsche Verfassungsrichter stoppen nicht beschlossenes Heizungsgesetz

Es war Ziel der Regierungskoalition, vor allem jenes des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung mindestens mit 65 Prozent Öko-Energie betrieben werden muss. Damit soll die Wärmewende vorangebracht werden als Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele.

Eilantrag stattgegeben

Daraus wird jetzt nichts mehr. Das deutsche Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe hat das Gesetz in einem Eilverfahren gestoppt. Die zweite und dritte Lesung im Parlament dürften nicht in der laufenden Sitzungswoche durchgeführt werden, teilte das Höchstgericht mit.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. Diese sollte dem Bundestag die abschließende Beratung und Abstimmung über das Gesetz untersagen, wenn der Gesetzentwurf den Abgeordneten nicht mindestens 14 Tage vorher schriftlich vorliegt.

Heilmann hatte argumentiert, seine Rechte als Abgeordneter seien durch das Gesetzgebungsverfahren erheblich verletzt worden. "Die Ampel ruiniert die Wärmewende mit einem Last-minute-Gesetzespaket und einem verfassungswidrigen Verfahren", warf er der Koalition aus SPD, Grünen und FDP vor. Wegen der maximal verkürzten Beratungen zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Parlament könne man keine konzeptionellen Schwächen des Gesetzespakets aufzeigen und ändern.

Dazu erklärte das Gericht nun, Heilmanns Hauptsacheantrag im Organstreitverfahren erscheine mit Blick auf sein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung aus Artikel 38 des Grundgesetzes weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet.

Die Folgenabwägung führe zum Ergebnis, "dass die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe überwiegen". Das Interesse an der Vermeidung einer irreversiblen Verletzung der Beteiligungsrechte wiege schwerer als der Eingriff in die Verfahrensautonomie des Bundestages, der das Gesetzgebungsverfahren lediglich verzögere.

Die Opposition im deutschen Bundestag sieht darin eine "schwere Niederlage" der Regierung. Der Abgeordnete Heilmann selbst meint, er habe der Ampelregierung "einen Gefallen getan". Hätte man das Gesetz verabschiedet, wäre es danach "formell verfassungsmäßig mindestens angreifbar" gewesen.

Die Regierung selbst reagierte mit nüchterner Gelassenheit auf das Urteil. Man nehme es zur Kenntnis. Man werde diese Woche im Bundestag nicht mehr über das Gesetz entscheiden.

