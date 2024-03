Deutsche Luftwaffe beteiligt sich an der Luftbrücke für den Gazastreifen

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat der Bundeswehr den Auftrag erteilt, sich an der Luftbrücke für den Gazastreifen zu beteiligen. Vom Militär waren zuvor bereits entsprechende Vorbereitungen bestätigt worden, wonach in Frankreich stationierte C130-Transportflugzeuge der deutschen Bundeswehr eingesetzt werden könnten.

"Zur Wahrheit gehört: Der Abwurf ist nicht ungefährlich. Die dafür vorgesehenen Crews sind für entsprechende Verfahren ausgebildet und sehr erfahren", sagte Pistorius. Die Luftbrücke wurde von Jordanien initiiert, aber auch andere Partner wie die USA oder Frankreich beteiligen sich an der Initiative. Der Einsatz könnte demnach bereits Ende der Woche beginnen. Den Menschen in Gaza fehle es am Nötigsten. "Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen", so Pistorius.

Hilfe über den Seeweg

Geholfen wird der Bevölkerung im Gazastreifen mittlerweile auch über den Seeweg. Am Dienstag war das Schiff "Open Arms" der gleichnamigen Hilfsorganisation aus dem zypriotischen Hafen von Larnaka in Richtung Gazastreifen in See gestochen. Der umgebaute Schlepper zieht eine Plattform, auf die Hilfsgüter geladen worden sind – rund 200 Tonnen Trinkwasser, Medikamente und Lebensmittel. Die Fahrt könnte bis zu 60 Stunden dauern, da das Schiff langsam fährt.

Lesen Sie auch: 5 Menschen im Gazastreifen von Hilfslieferung erschlagen

Allerdings machen Seetransporte von Hilfsgütern in den Gazastreifen einem Sprecher der Vereinten Nationen zufolge nicht den Mangel an dringend benötigten Lkw-Lieferungen wett. Zugang werde auch auf dem Landweg benötigt, die sichere und regelmäßige Verteilung im Gazastreifen müsse gewährleistet sein, hieß es. Die Vereinten Nationen drangen zuletzt darauf, die Hilfslieferungen per Lastwagen auszuweiten und den Transport der Güter auch über Grenzübergänge zum besonders betroffenen Norden des Palästinensergebiets zuzulassen.

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass ein Hilfskonvoi mit Nahrungsmitteln über eine neue Straße des israelischen Militärs den Norden des Gazastreifens erreicht hat. Es habe sich um ein Pilotprojekt gehandelt, um zu verhindern, dass die Hilfsgüter in die Hände der islamistischen Hamas fallen, teilte das Militär mit. Die Ergebnisse würden nun der Regierung vorgelegt.

EU-Finanzhilfe für Ägypten

Die Europäische Union ist dabei, Finanzhilfe für Ägypten auf die Beine zu stellen. Das berichtete gestern die "Financial Times" . Das Paket soll demnach 7,4 Milliarden Euro umfassen. Ziel der EU sei es, die ägyptische Wirtschaft zu stabilisieren. Es werde befürchtet, dass der Gaza-Krieg und der Bürgerkrieg im ebenfalls benachbarten Sudan das ägyptische Finanzsystem ins Trudeln bringen könnten, so die Zeitung. Wie die "Financial Times" weiter berichtete, will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag nach Kairo reisen. Die Regierungschefs von Griechenland, Italien und Belgien werden sie begleiten.

Hamas-Mitglied im Libanon getötet

Bei einem Luftangriff ist israelischen Armeeangaben zufolge gestern nahe der libanesischen Küstenstadt Tyros ein Mitglied der militanten Palästinenser-Organisation Hamas getötet worden. Der Mann soll laut Armee für Terroranschläge gegen israelische und jüdische Ziele in mehreren Ländern verantwortlich gewesen sein. Die Islamistenorganisation bestätigte den Tod.

Demnach handelte es sich um einen Palästinenser aus einem Flüchtlingslager nahe der Hafenstadt. Der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge kam bei dem Angriff noch ein weiterer Mann ums Leben. Dabei soll es sich um einen Syrer handeln, der zufällig an dem Ort des Luftangriffs war.

Der Angriff nahe Tyros schürt Ängste vor einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzungen zwischen dem israelischen Militär und Militanten im Libanon, weil er den Berichten zufolge nahe von Wohngebieten stattfand. Die libanesische Regierung kündigte an, Beschwerde beim UNO-Sicherheitsrat einzulegen. Sie warf Israel vor, bei den Angriffen in den vergangenen Tagen Zivilisten gefährdet zu haben.

