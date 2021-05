Deutsche Kolonialverbrechen waren Völkermord

Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen als Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die deutsche Regierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Die Nachkommen will Deutschland in den kommenden 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützen und offiziell um Vergebung bitten. Darauf hätten sich Delegationen aus beiden Ländern nach fast sechs Jahren Verhandlungen verständigt, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD).

"Ich bin froh und dankbar, dass es gelungen ist, eine Einigung über einen gemeinsamen Umgang mit dem dunkelsten Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte zu erzielen", sagte er. Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia und schlug Aufstände brutal nieder. Während des Herero-und-Nama-Kriegs von 1904 bis 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika begingen die Kolonialherren einen Massenmord, der als erster Genozid des 20. Jahrhunderts gilt. Historikern zufolge wurden 65.000 von 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama getötet.

Bereits seit 2015 verwendet das Außenamt in Berlin den Begriff des Völkermordes in seinem allgemeinen Sprachgebrauch für den Vernichtungskrieg in Namibia. Jetzt werden die Gräueltaten auch offiziell als Völkermord bezeichnet.

Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Zeitpunkt der Gräueltaten gegen die Herero und Nama, gab es diesen juristischen Begriff noch nicht. Erst 1948 beschloss die UNO-Generalversammlung als Konsequenz aus dem Holocaust die "Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes" und machte Völkermord zum Straftatbestand. Die Konvention gilt aber nicht rückwirkend, deswegen ergeben sich aus der Anerkennung des Völkermordes keine rechtlichen Konsequenzen.

Die deutsche Regierung hat vor diesem Hintergrund immer wieder betont, dass es keinen Anspruch auf Entschädigung gibt. Dass sie nun eine Summe von 1,1 Milliarden Euro lockermacht, sieht sie als politisch-moralische Verpflichtung. Das Geld soll vor allem in Projekte in den Siedlungsgebieten der Herero und Nama gesteckt werden. Dabei soll es um Landreform, Landwirtschaft, ländliche Infrastruktur und Wasserversorgung sowie Berufsbildung gehen.