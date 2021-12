Deutsche Kanzlerpartei SPD hat sich neu aufgestellt

Nach der erfolgreichen Bundestagswahl und der Vereidigung der ersten Ampelkoalition im Bund unter der Führung von Kanzler Olaf Scholz haben sich die deutschen Sozialdemokraten bei einem weitgehend digital abgehaltenen Bundesparteitag am Wochenende neu aufgestellt.

Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil, der für den letztlich erfolgreichen Wahlkampf verantwortlich zeichnete, ist dabei wie geplant zum neuen Ko-Parteichef aufgestiegen. Der 43-Jährige wird die älteste Partei des Landes nun gemeinsam mit Saskia Esken führen, die von den 600 Delegierten im Amt bestätigt wurde. Auf Klingbeil entfielen 86,3 Prozent der Stimmen, auf Esken 76,7 Prozent.

Zum neuen Generalsekretär kürten die Delegierten Kevin Kühnert – mit 77,8 Prozent. Die drei Entscheidungen müssen nun noch per Briefwahl bestätigt werden. Kühnert rief zu einer klaren Aufgabenteilung zwischen Regierung und SPD auf. "Bundestagsfraktion und Regierung sind für uns als SPD unsere Hände, die mit Geschick und Können die Wirklichkeit formen und verändern können", sagte er.

Generalsekretär Kevin Kühnert Bild: APA/AFP

"Die Partei ist Kopf und Herz der sozialdemokratischen Bewegung." Er selbst wolle als Generalsekretär der SPD "Hüter und Träger ihrer Programmatik und Kommunikator gegenüber einer demokratischen Öffentlichkeit sein".

"Wir haben nie aufgegeben"

Lars Klingbeil betonte: "Wir haben dieses Land nach 16 Jahren entfesselt, und zwar von dem Muff der Konservativen." Er erinnerte an das lange Umfragetief. "Wir wurden abgeschrieben und bemitleidet", sagte er. "Aber wir haben nie aufgegeben, nie." Der Sieg bei der Bundestagswahl sei eine große Chance, ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" zu gestalten.

Saskia Esken sagte: "Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken, und wir werden es gerechter machen." Sie wolle helfen, dass die SPD "die linke Volkspartei" sei, die das Land so dringend brauche. Zugleich zeigte sich Esken kämpferisch und zuversichtlich für die 2022 anstehenden vier Landtagswahlen.

Am 27. März wählt das Saarland, wo die SPD Juniorpartner in einer CDU-geführten Landesregierung ist. Am 8. Mai bzw. am 15. Mai werden die Landtage in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen neu gewählt; in beiden Ländern ist die SPD in Opposition. Im Oktober schließlich muss Stephan Weil, SPD-Ministerpräsident in Niedersachsen, sein Amt verteidigen.