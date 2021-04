Deutsche Grüne gehen mit Baerbock in Bundestagswahl

Die Entscheidung fiel geräuschlos und zum angekündigten Zeitpunkt: Die deutschen Grünen gaben gestern bekannt, dass sie mit Co-Vorsitzender Annalena Baerbock in die Bundestagswahl am 26. September gehen. Dies teilte Co-Parteichef Robert Habeck mit. "Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen", sagte er.