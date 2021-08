Deutsche Bundestagswahl: Baerbock: "Rennen komplett offen"

"Alles ist komplett offen", sagte Annalena Baerbock am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Ziel ihrer Partei sei es unverändert, die nächste Regierung anzuführen.

Umfrage für CDU/CSU so schlecht wie nie

Union und SPD liegen einer Insa-Umfrage zufolge erstmals seit April 2017 wieder gleichauf - bei jeweils 22 Prozent. Für die Union ist dies der niedrigste Wert, den das Meinungsforschungsinstitut jemals gemessen hat. Die SPD legte zwei Prozentpunkte zu, die Union verlor drei. Die Grünen gaben einen Punkt auf 17 Prozent nach. Dahinter folgen die liberale FDP mit 13 Prozent und die rechtsnationale AfD mit zwölf Prozent. Die Linkspartei muss mit sieben Prozent um den Wiedereinzug in den Bundestag zittern (es gilt eine Fünf-Prozent-Hürde). Vor einigen Wochen lagen die Grünen noch deutlich vor der SPD und teilweise sogar auf Augenhöhe mit der Union.

"Ja, es gab Rückschläge auch in der Kandidatur", sagte Baerbock mit Blick auf eigene Fehler im Wahlkampf: Zu spät gemeldete Einkünfte, Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf und in einem veröffentlichten Buch. Es gelte nun, Vertrauen zurückzugewinnen und aus Fehlern zu lernen. "Ich trete an für eine Erneuerung in unserem Land." Dies gelte vor allem für den Klimaschutz, der forciert werden müsse. "Es geht jetzt ums Machen."

Ein sozialer Ausgleich solle über einen höheren Mindestlohn von zwölf Euro erreicht werden. Außerdem solle die Förderung für den Umstieg auf gebrauchte Elektro-Autos ausgeweitet werden.