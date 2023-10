Deutsch-israelische Geisel Shani Louk: Mutter bangt um Tochter

Unter den Hunderten Zivilisten, die Hamas-Terroristen am Wochenende getötet oder verschleppt haben, ist auch Shani Louk (22). Die deutsch-israelische Doppelstaatsbürgerin hatte ein Musikfestival in der Wüste Negev besucht, das von den Terroristen überfallen wurde.

Auf Videos sind Szenen festgehalten, in denen schreiende Menschen in Angst um ihr Leben über ein Feld laufen. Schüsse sind zu hören. Die bewaffneten Männer lassen mehrere Festival-Besucher tot am Boden liegen, andere werden als Geiseln genommen. Wenig später taucht ein weiteres Video auf: Es zeigt eine Frau, die nur in Unterwäsche und mit Stiefeln bekleidet bäuchlings auf der Ladefläche eines Trucks liegt. Der Körper der regungslosen jungen Frau wird von bewaffneten Männern zur Schau gestellt. Ein Mann legt sein Bein über ihre Taille, ein anderer hält ein Büschel ihrer Dreadlocks. Ein junger Mann spuckt ihr auf den Kopf.

Es dürfte sich um Shani Louk handeln. Anhand ihrer Tattoos habe sie ihre Tochter erkannt, sagt Shani Louks Mutter, die vor dreißig Jahren nach Israel ausgewandert war. Sie gibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Shani nicht auf.

ZIB 1: Kriegszustand im Nahen Osten

