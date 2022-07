Seit fast 150 Tagen rollen russische Panzer durch die Ukraine. In Provinzrussland sind die Menschen nachdenklich geworden. Und in den Städten tauchen seltsame T-Shirts auf. "Wie kommt ihr denn jetzt klar?", fragt Onkel Witja gleich zur Begrüßung. "Wie wollt ihr ohne unser Gas über den Winter kommen?" Aber Sergej, sein Schwiegersohn, wechselt das Thema: "Stimmt es eigentlich, dass die Deutschen Kölnisch Wasser trinken?" Man lacht. Feierabend an der Wolga. Sergejs Eigenheim steht am Stadtrand von