Was vor 30 Jahren in der Nacht zum 4. Juni 1989 in Peking geschehen ist, ist bis heute nicht endgültig aufgeklärt. Das liegt an der chinesischen Regierung, die die blutige Niederschlagung der wochenlangen Studentenproteste lieber totschweigt als aufarbeitet. So weiß man bis heute nicht, wie viele Menschen genau in jener blutigen Nacht in Peking ums Leben gekommen sind. Die Schätzungen reichen von einigen hundert bis 2600 Toten und mehr.

Vergessen als Parole

Das allgemeine Vergessen wurde von Chinas Führung als Parole ausgegeben. Berichte über das Blutbad werden streng zensiert, jedes öffentliche Gedenken wird unterdrückt. Vor dem Jahrestag wurden auch heuer wieder zahlreiche Aktivisten und Verwandte der Opfer festgenommen. Die Internetpolizei macht Überstunden, um die sozialen Medien noch rigoroser zu kontrollieren als sonst.

Chinas Führung arbeitet mit allen Mitteln daran, die Geschichte umzuschreiben und die Erinnerungen, die nicht zu ihrer Ideologie passen, systematisch auszuradieren. Statt "4. Juni" schreibt sie daher "Übergang zum Sommer". Aus dem "konterrevolutionären Aufruhr" sind "politische Wirren" geworden. Die Regierung habe damals "korrekt" gehandelt, indem sie Maßnahmen ergriff, um die "politischen Turbulenzen zu stoppen", sagte Verteidigungsminister Wei Fenghe jetzt in einer der seltenen offiziellen Stellungnahmen zu den Vorfällen vor 30 Jahren. Er könne nicht verstehen, wieso China noch immer vorgeworfen werde, "den Vorfall nicht korrekt gehandhabt zu haben". "Das war das korrekte Vorgehen. Deshalb ist China heute so stabil."

"Eine Debatte oder auch nur die Anerkennung der damaligen Ereignisse von 1989 würde die Legitimität der Kommunistischen Partei ins Wanken bringen", erklärt Frank N. Pieke, Direktor des Mercator-Instituts für China-Studien.

Der 4. Juni 1989 bildete jedenfalls einen entscheidenden Wendepunkt. Chinas kommunistische Führer sahen plötzlich ein, dass ihre sozialistische Ideologie nutzlos geworden war, und begannen stattdessen ihre Politik des Staatskapitalismus, wie wir sie heute kennen – ein ungeschriebener Tauschhandel mit dem Volk, der nach dem einfachen Prinzip funktioniert: Wir verhelfen euch zu wirtschaftlichem Wohlstand, wenn ihr euch im Gegenzug dazu innenpolitisch ruhig verhaltet. Seither ist China zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. Die Einzigen, die sich in China noch trauen, Klartext zu reden, sind die "Mütter von Tiananmen", eine Gruppe von Hinterbliebenen der Opfer, die bis heute vergeblich die Aufklärung des "Verbrechens gegen die Menschheit" verlangt, wie sie das Massaker bezeichnet. Die meisten der damaligen Studentenführer leben nun im Exil.