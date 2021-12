Des neuen Kanzlers alte Freunde

Glanz und Glorie in Paris, nüchterne Arbeitsatmosphäre in Brüssel. Die Empfänge, die der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (63) am Freitag bei seiner ersten Auslandsreise erfahren hat, hätten äußerlich betrachtet kaum unterschiedlicher sein können. Doch in einer Hinsicht waren sie gleich: Es waren Besuche in alter Freundschaft.

Die ersten Ansprechpartner für einen deutschen Kanzler befinden sich immer in Paris und Brüssel. Derzeit sind es der französische Präsident Emmanuel Macron und die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. "Es geht darum, wie wir Europa stark machen können", sagte Scholz in Paris.

Dabei ist man sich in vielem einig. Doch bei einigen Fragen knirscht Sand im Getriebe der deutsch-französischen Achse. Da geht’s etwa ums Geld. Macron will die strengen Regeln des Stabilitätspakts dauerhaft lockern. Das betonte er gestern neuerlich. Es gehe um massive Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Modernisierung. Zu diesem Zweck sei auch der Wiederaufbaufonds im Ausmaß von 750 Milliarden Euro geschaffen worden.

Solche Worte sind ganz nach dem Geschmack Spaniens, Griechenlands und Italiens. Sie gehen aber gegen die Linie der "Frugalen". Der Sozialdemokrat Scholz könnte durchaus Gefallen an einer Erleichterung von Staatsinvestitionen haben, sein liberaler Finanzminister Christian Lindner hingegen nicht. Scholz hat sich bisher mit der Formulierung aus der Affäre gezogen, der Pakt habe schon bisher "Flexibilität" bewiesen. Gestern meinte er , es sei möglich, zwei Ansprüche zu vereinen: Wachstum erhalten und "gleichzeitig für solide Finanzen sorgen".

Eindeutiger ist da Italiens Premier Mario Draghi, der klar für eine Reform der Schuldenregeln eintritt. Und auch sonst sind sich Paris und Rom zuletzt sehr nahe gekommen: Macron und Draghi haben einen Freundschaftsvertrag unterschrieben, der eine starke Zusammenarbeit bis hin zur Verteidigungspolitik vorsieht.

Auch beim Thema Atomkraft läuft die Achse Berlin-Paris unrund. Macron strebt mit dem Argument der Klimaneutralität eine Renaissance der Kernkraft an und verlangt daher, dass die EU-Kommission diese als nachhaltige Energieform in die Liste grüner Investments aufnimmt. Deutschland ist wie Österreich dagegen.

Die Kommission hat mit der Entscheidung gewartet, bis die Ampelkoalition in Berlin im Amt ist. Aber kommende Woche will sie Farbe bekennen – wohl im Sinne Frankreichs. Vor ihrem Treffen gaben von der Leyen und Scholz keine Erklärung ab. Sie betonen jedoch stets die vielen Ziele, die sie gemeinsam anstreben. Dazu gehört zuallererst, den Klimawandel entschlossen zu bekämpfen.