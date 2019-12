"Der Zerfall Europas wäre für alle zerstörerisch"

Die nächste Krise kommt bestimmt. Die EU müsse sich jetzt dafür wappnen. Das fordert Sonja Puntscher Riekmann, Politologin am Salzburg Centre of European Union Studies und Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbach.

OÖN: Erstmals ist mit Ursula von der Leyen eine Frau an der EU-Spitze. Ein Signal des Aufbruchs?

Sonja Puntscher Riekmann: Sie ist eine Kommissionspräsidentin, die sich engagiert gibt. So waren auch ihre Reden bisher. Vieles ist dabei vage geblieben. Aber sie hat alle wichtigen Themen angesprochen. Die Klimakrise bildet den zentralen Punkt. Es wird spannend, wie sie den versprochenen "Green Deal" und die Klimaneutralität bis 2050 erreichen will. Die deutsche Autoindustrie wird als erste aufschreien. Dass zum ersten Mal eine Frau an der Kommissionsspitze steht, ist symbolisch bedeutsam. Aber ich bewerte Menschen nicht nach ihrem Geschlecht, sondern danach, was sie tun. Von der Leyen verdankt ihr Amt übrigens einem Mann namens Emmanuel Macron, der sie vorgeschlagen hat.

Welche Reformen sind nötig, um Europa voranzubringen?

Wir werden in manchen Bereichen Vertiefungen brauchen, um neue Krisen abzuwehren. Die Reformen, die während der Wirtschafts- und Währungskrise gemacht worden sind, sind unvollendete Werke. Die Bankenunion zum Beispiel hat viele Ausnahmen. Bei der europäischen Einlagensicherung oder der Arbeitslosenversicherung geht gar nichts weiter. Weiterhin bestimmen die Nettogeber über die Nettoempfänger, und zwar bis in das kleinste fiskalpolitische und sozialpolitische Detail hinein. Bei einer Vertiefung der Union werden wir nicht umhinkommen, das Europäische Parlament zu stärken und der Kommission mehr Macht zu geben, wofür sie gegenüber dem Parlament voll verantwortlich sein muss. Das setzt voraus, dass der Rat (der Mitgliedsstaaten, Anm.) diszipliniert werden muss, damit dort nicht die nationalen Egoismen das bestimmende Element sind.

Die Krux daran ist, dass die Mitgliedsstaaten ihrer eigenen Disziplinierung zustimmen müssten.

Genau das ist das Problem. Niemand will Macht abgeben. Dabei sollten die Staats- und Regierungschefs nicht fragen, wer beleidigt oder entmachtet wird, sondern was notwendig ist, um die Eurozone zu stabilisieren. Aber genau das tun sie nicht. Solange nicht wieder Spekulanten den Euro angreifen, kann man das alles so vor sich hindümpeln lassen. Wenn es aber die nächste Attacke gibt, hat Europa ein Problem. Das ist ohne Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten nicht zu lösen, es entbindet aber auch nicht Staaten von der Notwendigkeit struktureller Reformen.

Was bringt die Staats- und Regierungschefs zum Umdenken?

Vielleicht nur eine neue Krise. Das Problem ist, dass Regierungen nur dann bereit sind, zu agieren, wenn ihnen die Welt auf den Kopf fällt.

Hält die Einigkeit der EU-27 nach dem Austritt Großbritanniens?

Soweit ich sehen kann, wird es keine weiteren Austritte geben. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Zerfall Europas für alle zerstörerisch wäre. Auch die Währungsunion wirkt disziplinierend. Eine andere Frage ist die Beibehaltung der Werteunion mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratiestandards. Dieser Grundkonsens ist immer in Gefahr, wenn er Rechtspopulisten in ihrem Wirken stört.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron

Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.