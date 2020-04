Wladimir war ein sehr lautes Kind. "Ein großer Schreihals mit kampflustigen Haselnussaugen", schreibt seine ältere Schwester Anna in ihren Erinnerungen. Am Mittwoch vor 150 Jahren kam in der Wolgastadt Simbirsk Wladimir Lenin zur Welt. Laufen lernte er spät, fiel immer wieder um, brüllte und stieß mit dem Kopf gegen den Fußboden.