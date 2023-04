Am Abend nach der Anklageverlesung inszenierte sich Donald Trump als "Märtyrer".

Vor Gericht hatte es Donald Trump die Sprache verschlagen. Jenseits der Worte "Nicht schuldig", mit denen er persönlich auf die 34 Anklagepunkte reagierte, sagte er in Manhattan nicht viel. Erst bei der Rückkehr in sein Haus nach Mar-a-Lago am Dienstagabend fand er seine Worte wieder.