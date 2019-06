Der vergebliche Versuch von Boris Johnson, die EU zu erpressen

Das Rennen um die Nachfolge von Theresa May als Vorsitzende der konservativen Torys ist eröffnet. Der aussichtsreichste Bewerber, Ex-Außenminister Boris Johnson, brachte sich am Wochenende bereits lautstark in Stellung, kassierte allerdings eine schallende Ohrfeige.

Der 54-Jährige hatte der EU damit gedroht, die 44 Milliarden Euro an Ausstiegszahlungen zurückzuhalten, um bessere Brexit-Konditionen auszuhandeln. Ein "großartiges Lösungs- und ein großartiges Schmiermittel" sei das, sagte Johnson der "Sunday Times". Die 44 Milliarden Euro entsprechen den Verbindlichkeiten, die Großbritannien noch gegenüber der EU hat. Nach dem von May ausgehandelten Brexit-Vertrag soll das Geld über mehrere Jahre an die EU fließen.

Johnsons Ankündigung kam in EU-Kreisen jedoch nicht gut an. Vor allem in Frankreich zeigte man sich wenig beeindruckt. Der französische Präsident Emmanuel Macron machte klar, was das bedeuten würde: nämlich die Pleite Großbritanniens.

"Wenn man seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, verstößt man gegen internationale Zusagen, was einem Zahlungsausfall von Staatsschulden entspricht", sagte Macron. "Die Konsequenzen daraus sind wohlbekannt." Soll heißen: Die Ratingagenturen würden die Bonität Großbritanniens herabstufen. Und die EU würde auf Zahlung bestehen, bevor irgendetwas anderes verhandelt wird.

Auch Johnsons Rivale Michael Gove hatte mit seiner Kandidatur keinen guten Start: Der Umweltminister gab auf Druck am Wochenende zu, vor mehr als 20 Jahren Kokain bei verschiedenen Gelegenheiten konsumiert zu haben – und wurde dafür von verschiedenen Seiten scharf kritisiert. "Gove, der Kokain-Heuchler" titelte beispielsweise das Massenblatt "Daily Mirror". Gove selbst räumte einen großen Fehler ein und versuchte gestern verzweifelt, seine Kandidatur um Mays Nachfolge zu retten.

Chancen für Jeremy Hunt

Beobachter sehen inzwischen allerdings steigende Chancen für einen weiteren Bewerber: Außenminister Jeremy Hunt hatte im Referendum für den Verbleib gestimmt und warnt vor einem No-Deal-Brexit. Der 52-Jährige wirbt damit, dass er der ideale Mann wäre, einen Deal mit der EU abzuschließen. Am Donnerstag findet der erste Wahlgang der komplizierten Suche nach einem Nachfolger für Theresa May statt.

Die aufwendige Wahl des neuen Tory-Chefs

In London ist gestern die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May als Parteivorsitzende der konservativen Tories zu Ende gegangen. Der oder die nächste Parteichefin wird auch neuer Premier.

Anwärter auf die Parteiführung müssen Abgeordnete der Konservativen sein und die Unterstützung von mindestens acht Kollegen haben. Bei mehr als zwei Bewerbern kommt ein aufwendiges Prozedere in Gang: Die konservativen Abgeordneten wählen ab dem 13. Juni jeden Dienstag und Donnerstag in geheimer Abstimmung, der Kandidat mit den wenigsten Stimmen scheidet jeweils aus. Es wird so lange gewählt, bis nur noch zwei Bewerber übrig sind. Dies dürfte Ende Juni so weit sein.

Nach einem mehrwöchigen Wahlkampf der beiden Spitzenreiter entscheiden die Parteimitglieder bis Ende Juli, wer neuer Tory-Chef wird. Sollte einer der beiden Kandidaten verzichten, könnte es schneller gehen.