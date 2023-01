Der US-Kongress ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Sprecher

Der zweite Tag des Dramas um das dritthöchste Staatsamt in den USA begann, wie der erste aufgehört hatte. Mit einem grimmig entschlossenen Kandidaten, der versprach, so lange anzutreten, bis er den letzten Republikaner überzeugt hat, für ihn zu stimmen. "Es wird passieren", erklärte der bisherige Minderheitsführer Kevin McCarthy zu seinen Aussichten, den Hammer des Sprechers letztlich in der Hand zu halten.

Unklar blieb, wie er angesichts einer nur hauchdünnen Mehrheit von vier Stimmen im Repräsentantenhaus den Widerstand auf dem rechten Flügel seiner Fraktion brechen wollte. In den ersten drei Runden in der Nacht auf Mittwoch hatten ihm bis zu 20 Abgeordnete aus dem rechtsradikalen "Freedom Caucus" die Gefolgschaft verweigert. Mit dem Ergebnis, dass der neue Fraktionsführer der Demokraten, Hakeem Jeffries, mit 212 Stimmen sogar vorne lag.

"Auf lange Schlacht eingestellt"

"Wir müssen am Ende nur mehr als die 212 Stimmen bekommen, die die Demokraten haben", erklärte McCarthy nach langen Diskussionen mit seinen Unterstützern und einem Telefonat mit Ex-Präsident Donald Trump. Falls genügend seiner Widersacher nicht mitstimmten oder auf die Aufstellung eines Gegenkandidaten verzichteten, bräuchte er nicht die magische Zahl von 218 für eine Mehrheit zu erreichen. Dann reichte eine relative Mehrheit.

"Das ist so absurd, dass ich dazu nichts sagen werde", sagte der Rechtsaußen-Abgeordnete und Trump-Mann Matt Gaetz aus Florida. Er sehe nicht, was McCarthy tun könne, um die Unterstützung seiner 20 zu allem entschlossenen Gegner zu erhalten.

"Ich bin auf eine lange Schlacht eingestellt und ich werde sie letztlich gewinnen." Die gleiche Entschlossenheit äußerten andere Rebellen in der Fraktion, die in namentlicher Abstimmung offen ihre Opposition dokumentierten.

Der "Freedom Caucus" hatte vor sieben Jahren nach dem Sturz John Boehners schon einmal den Aufstieg McCarthys zum Sprecher verhindert. Die Rechtsaußen in der Partei halten den 57-jährigen Kalifornier für einen prinzipienarmen Karrieristen, der 14 der vergangenen 16 Jahre als Mitglied des Führungsteams der Fraktion diente. Eine Establishment-Figur in den Augen seiner Widersacher.

In Erwartung eines schwierigen Wegs zum Speaker-Amt hatten die Unterstützer McCarthys bereits vor Wochen eine "Only Kevin"-Kampagne gestartet. Sie verteilten "OK"-Anstecker unter neugewählten Abgeordneten, die eine Aura des Unvermeidlichen verbreiten sollten. Der Kandidat selbst setzte auf den Effekt, als er vor der Eröffnung des 118. Kongresses in der neuen Fraktion hinter verschlossenen Türen verkündete: "Ich habe mir diesen Job verdient."

Er reklamierte die Rückkehr der Republikaner zur Mehrheit im Repräsentantenhaus als sein Verdienst. McCarthy schluckte seine anfängliche Kritik an Trumps mutmaßlichem Versuch eines Staatsstreichs am 6. Jänner, leistete in Mar-a-Lago Abbitte und stellte anschließend Liz Cheney kalt.

Kritik an den "Taliban-20"

Zuletzt war McCarthy den Forderungen des "Freedom Caucus" so weit entgegengekommen, dass seine Macht als Sprecher auf ein symbolisches Amt zusammengeschrumpft wäre. Nicht genug für Scott Perry, den Chef der rechtsradikalen Abgeordnetengruppe, die mehr Einfluss in der Fraktion will. Die Rechten verlangen Schlüsselpositionen in den Ausschüssen und wollen das Weiße Haus mit Ermittlungen überziehen.

Trotzig drohte McCarthy damit, Führungspositionen in der Fraktion und Positionen in den Ausschüssen für den rechten Flügel zurückzuhalten. Er habe die Nase voll von den "persönlichen Wunschlisten" einer Minderheit. Der Zentrist Don Bacon aus Nebraska brachte die Ungeduld in der Fraktion noch drastischer auf den Punkt: Er beschimpfte die Widersacher des "Möchtegern-Sprechers" als "Taliban-20", die die Partei in Geiselhaft nähmen.

Autor Thomas Spang