Der Unterschied zum Rechtsstreit Gore-Bush

Der Streit um die diesjährige US-Präsidentschaft erinnert an die Wahlen im November 2000 zwischen Al Gore und George W. Bush. Diese wurde durch den Obersten Gerichtshof in Washington entschieden. Der Supreme Court stoppte Neuauszählungen von Stimmen in Florida, die Gore zum Sieg hätten verhelfen können.

Neuauszählungen haben bei politischen Wahlen in den USA Tradition. Wenn der Vorsprung der Siegerpartei einen bestimmten Prozentsatz unterschreitet, ist in vielen Staaten sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass neu ausgezählt werden muss. Meistens verschiebt sich durch diese Auszählungen das Endergebnis nur marginal. Im Jahr 2000 ging es aber um knapp mehr als 1000 Stimmen, die Bush in Florida laut amtlichem Ergebnis vom 8. November vor Gore lag.

Der republikanisch dominierte Supreme Court entschied schließlich aber im Sinne von Bush und bereitete dem Nachzählen ein Ende.

Streit um Illegitimität

Etwas Ähnliches könnte sich diesmal zutragen. Die Gerichte mit einer Fülle von Fällen zu überhäufen, wäre jedoch kein guter Plan. "Es wäre für den Obersten Gerichtshof ziemlich unmöglich, in sechs bis acht Staaten einzugreifen", sagt der Verfassungsexperte Bruce Ackerman von der Yale Law School. Trump müsste eigentlich den Ausgang in allen Staaten abwarten, um sich eine gut durchdachte Strategie zurechtlegen zu können. Die zahlreichen Klagen, die bereits eingebracht wurden, zeigen jedoch, dass sein Team vor allem auf Quantität setzt. Dabei geht es vor allem um die unterstellte Illegitimität der Briefwahl. Im Jahr 2000 wurde dagegen in erster Linie um formalrechtliche Punkte gestritten.

An der Briefwahl an sich werden Trumps Anwälte nicht rütteln können. Auch dieses Instrument hat in den USA Tradition, schließlich hat das Land spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts immer eine hohe Zahl von Soldaten in anderen Ländern oder auf den Weltmeeren stationiert gehabt. Auch Trump selbst ist bekannt dafür, seine Stimme per Briefwahl abzugeben. Rechtsexperten zufolge sind die Chancen Trumps nicht sonderlich hoch.