90 Millionen Mitglieder zählt die Kommunistische Partei Chinas. Sie ist damit die größte Partei der Welt. War sie noch Jahre nach ihrer Gründung 1921 nur eine Kleinstpartei, ein Flackern in der politischen Landschaft des Reiches der Mitte, so ist sie heute die alles bestimmende Kraft in der Volksrepublik. Ihr Chef Xi Jinping, gleichzeitig Staatspräsident und Chef der Militärkommission, ist mächtiger als es chinesische Kaiser je gewesen sind.