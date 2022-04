Was sich vor kurzem kaum jemand vorstellen konnte, dürfte bald Realität werden: Finnland gibt seinen bündnisfreien Status auf und wird Mitglied der NATO. Die Entscheidung über einen Aufnahmeantrag in das Verteidigungsbündnis werde "ziemlich schnell" und "innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Monaten" fallen, sagte Regierungschefin Sanna Marin erst am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm.