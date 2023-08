Der Ukraine-Krieg rückt näher an Europas Grenzen

Die Regierung in Warschau spricht von "gezielter Provokation" und verstärkt die Truppen an der Grenze.

Der Krieg in der Ukraine weitet sich aus und rückt näher an Europas Grenzen: Polen meldete am Mittwoch, dass weißrussische Hubschrauber in den polnischen Luftraum eingedrungen seien und verstärkte daraufhin die Zahl seiner Grenzsoldaten. Rumänien wiederum bezeichnete die "anhaltenden russischen Angriffe auf die ukrainischen Häfen an der Donau" in der unmittelbaren Nähe Rumäniens als "völlig inakzeptabel". "Das sind Kriegsverbrechen", schimpfte Präsident Klaus Johannis.

Polen sprach von "gezielter Provokation" und informierte die Nato. Man werde die Truppen aufstocken und auch Hubschrauber an der Grenze stationieren, sagte Verteidigungsminister Skurkiewicz. "Wenn solche Situationen eskalieren, wird unsere Reaktion dem Gefahrenpotenzial angemessen sein", drohte er.

Angespannte Lage an der Grenze

Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen ist bereits massiv angespannt. Belarus gilt als enger Verbündeter Russlands und unterstützt grundsätzlich dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor allem die Aktivitäten der russischen Privatarmee Wagner, die sich nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau in Belarus aufhält, alarmiert die Regierung in Warschau. Vizeregierungschef Jaroslaw Kaczynski hat bereits angekündigt, die Grenze zu Belarus weiter zu befestigen. Seit 2022 sind an der etwa 400 Kilometer langen Grenze schon 186 Kilometer mit einem 5,50 Meter hohen Zaun versehen worden.

Russland verstärkte am Mittwoch wieder seine Drohnenangriffe auf Kiew. Schwerpunkt der Attacken war auch die Region um Odessa. Nach Kiew wurde ein Getreidesilo im Hafen von Ismajil an der Donau beschädigt.

Wie groß ist die Atomgefahr?

Unterdessen haben Atomexperten die Folgen eines möglichen schweren Atomunfalls im frontnahen ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja errechnet: Laut der meteorologischen Analysen, die der österreichische Physiker Nikolaus Müllner in Wien vorstellte, würde ein Gebiet von 20 bis 30 Kilometern rund um das russisch besetzte AKW mit hoher Wahrscheinlichkeit so mit Cäsium verstrahlt, dass eine Sperrzone eingerichtet werden müsste. Mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit könne es zu solchen Folgen auch in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn oder Rumänien kommen. Für weiter westliche Länder Europas besteht dieses Risiko laut seinem Modell nicht.

