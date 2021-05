Der "Superwahltag" in Großbritannien wurde zur Katastrophe für Labour

Um vier Uhr früh am Freitagmorgen, als das Ergebnis feststand, tauchte beim Wahllokal in Hartlepool eine zehn Meter hohe, aufblasbare Puppe in der Gestalt des britischen Premierministers Boris Johnson auf. Beide Daumen reckte sie in die Höhe, und das zu Recht. Die Konservative Partei konnte den Wahlkreis Hartlepool in einer Nachwahl zum Unterhaus mit großer Mehrheit gewinnen.