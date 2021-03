Der Streit um zehn Millionen Extradosen Impfstoff

"Wenn das kein Thema für den EU-Gipfel ist, dann was?" Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (VP) wollte am Mittwoch den von ihm gewünschten Korrekturmechanismus bei den Impfstoffen in der Runde der Staats- und Regierungschefs ansprechen. Das hatte Ratspräsident Charles Michel eigentlich vermeiden wollen.