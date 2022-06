"Der Sieg wird unser sein": Die Ukraine zeigt sich weiterhin erfolgssicher

100 Tage nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine zeigt sich die ukrainische Führung weiterhin siegessicher: "Der Sieg wird unser sein", appellierte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag per Video an seine Bevölkerung. Doch seine bisherige Kriegsbilanz fiel nüchtern aus: Bei den Kämpfen im Osten würden täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet, sagte Selenskyj. "Und rund 500 Menschen werden jeden Tag verletzt." Ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes sei derzeit von Russland besetzt, sagte er. Russland plane nun einen langwierigen Stellungskrieg.

Obwohl die russischen Truppen ihre Eroberungen im Osten gefestigt haben und schon über 90 Prozent der Luhansk-Region kontrollieren, übte sich die ukrainische Führung einmal mehr in Durchhalteparolen. Die Ukraine gehe 100 Tage nach Kriegsbeginn "der europäischen Familie entgegen", während Russland sich auf "ein Leben hinter dem ,Eisernen Vorhang’ und in Isolation von der entwickelten Welt" zubewege, sagte auch Regierungschef Denys Schmygal. "Die Ukraine schreitet selbstbewusst auf ihr Ziel zu, in einem demokratischen, freien Land inmitten der europäischen Familie zu leben", erklärte er.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat eine Art inoffizielle NATO-Mitgliedschaft seines Landes vorgeschlagen. Die NATO solle in Erwägung ziehen, der Ukraine eine "De facto"- statt einer "De jure"-Mitgliedschaft in dem westlichen Militärbündnis zu gewähren, wenn sie auf einem Gipfel im Juni ihre Strategie für die nächsten zehn Jahre erörtere, sagt Resnikow.

In Russland fiel die bisherige Kriegsbilanz naturgemäß ein wenig anders aus: "Zahlreiche Orte" seien durch Russland von "bewaffneten, pro-nazistischen ukrainischen Kräften" und "nationalistischen Elementen befreit" worden, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. Dies habe der Bevölkerung eine Rückkehr zu einem "Leben in Frieden" ermöglicht. Peskow ergänzte: "Diese Anstrengung wird weitergehen, bis alle Ziele der militärischen Spezialoperation erfüllt sind."

"Die schlimmste Hungerkrise"

Doch in Afrika steht die Uhr bereits auf fünf vor zwölf. In der Sahelzone – von Senegal im Westen bis Dschibuti im Osten – könnten bald 60 Millionen Menschen hungern. Dem Kontinent droht eine der schlimmsten Hungerkrisen, die die Welt je gesehen hat. "Wenn die russische Blockade der Häfen weitergeht, wird das Hunger, Destabilisierung und Massenmigration auf der ganzen Welt zur Folge haben", warnte der UNO-Krisenkoordinator für die Ukraine, Amin Awad.

Kremlchef Putin setzt den Hunger längst als Waffe ein. Gestern empfing er den Präsidenten der Afrikanischen Union (AU), Macky Sall, in Sotschi, um auch über eine Abwendung einer Hungerkatastrophe in Afrika zu sprechen. Russland will erreichen, dass die AU sich im Westen dafür einsetzt, dass die Sanktionen gegen Moskau aufgehoben werden. Parallel dazu will auch Außenminister Lawrow in der Türkei am kommenden Mittwoch über eine Ausfuhr von ukrainischem Getreide verhandeln. Auch der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko übt sich im Erpressen: Er zeigte sich grundsätzlich offen für einen Export von ukrainischem Getreide über sein Land, forderte aber zugleich ein Entgegenkommen bei den Sanktionen.