Der russisch-finnische Radtourismus endet – vor neuem "eisernen Vorhang"?

Es begann mit jungen Männern, die auf Kinderfahrrädern in Richtung des russisch-finnischen Grenzübergangs Nuijamaa fuhren. Sie radelten, weil das Überqueren der Grenze zu Fuß nicht gestattet ist. Laut dem Petersburger Portal Fontanka waren sie einzeln oder in Gruppen von bis zu 50 Leuten unterwegs, Männer aus Somalia, dem Jemen, Syrien und anderen afrikanischen oder arabischen Ländern, die in Finnland politisches Asyl beantragen wollten.