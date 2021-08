Der Rattenfänger aus dem Sonnenstaat Florida

Der Gouverneur von Florida schwingt sich zum Verteidiger der individuellen Freiheit auf. Ron DeSantis kritisiert US-Präsident Biden wegen dessen Kurs im Kampf gegen die Pandemie als "machthungrigen Tyrannen". Doch nirgendwo gibt es so viele Neuinfektionen wie in Florida.

Der Gouverneur verbietet Schulbezirken, eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer einzuführen. DeSantis zieht regelmäßig über den Top-Infektiologen Anthony Fauci her, versucht die Gesundheitsbehörde CDC zu diskreditieren und bezeichnet New York wegen seiner geforderten Impfnachweise für Restaurant- und Kinobesucher einen "bio-medizinischen Sicherheitsstaat". Gleichzeitig beschuldigt der Gouverneur "illegale Einwanderer", die Pandemie einzuschleppen.

DeSantis positioniert sich als Gegenspieler von US-Präsident Joe Biden. Er wolle "nicht einen Pieps über Covid von ihm hören", reagierte der Gouverneur auf dessen Kritik an seinem Kurs in Florida. "Wenn Sie schon nicht helfen, dann gehen Sie wenigstens den Leuten aus dem Weg, die versuchen, das Richtige zu tun", hatte ihn Biden Anfang der Woche aufgefordert.

Der Präsident bezog sich auf die Androhung DeSantis, öffentlichen Schulen und Universitäten Mittel zu streichen, wenn diese sich nicht an sein Verbot halten, eine Maskenpflicht zu erlassen. Gleichzeitig untersagte er lokale Schutzmaßnahmen und erteilte Bürgern einen Freifahrtschein, die sich solchen Mandaten widersetzten.

"Nicht wieder dichtmachen"

Laut offiziellen Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC gehört Florida zu den Bundesstaaten, in denen sich die Delta-Variante besonders schnell ausbreitet. Das Reich der maskenlosen Freiheit trägt mit einer von fünf Covid-Neuinfektionen mehr als jeder andere Gliedstaat zur vierten Welle der Pandemie in den USA bei. Allein in den letzten drei Tagen registrierte die CDC 50.000 Ansteckungen und 100 Tote. Während die Intensivstationen der Krankenhäuser mit fast 12.000 schwer an COVID erkrankten Patienten an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen, spielt DeSantis das Problem herunter. Es handele sich um einen "saisonalen" Anstieg. "Wir werden Florida nicht wieder dichtmachen."

Der Bürgermeister von Miami Beach, Dan Gelber, hält das für unverantwortlich. "Er ist der Rattenfänger, der uns über die Klippe führt", kritisiert Gelber die Einmischungen des Populisten. "Wir sind mit großem Abstand der Staat mit den meisten Infektionen."

Gegendruck bekommt DeSantis auch in den Schulbezirken, die offen rebellieren. Die zuständigen Aufsichtsbehörden großer Regierungsbezirke blieben bei ihrem Mandat, Maske zu tragen. Insbesondere das Maskenverbot an Schulen birgt Risiken für den Gouverneur, der im nächsten Jahr zur Wiederwahl ansteht. Denn Kinder gelten als besonders verwundbar, weil die COVID-Impfstoffe in den USA frühestens ab dem zwölften Lebensjahr zugelassen sind.

DeSantis sucht nach Ansicht von Beobachtern bewusst die Konfrontation mit dem Präsidenten. Auf diesem Weg versuche er, sich seiner Partei als politischer Erbe Trumps zu empfehlen. (Spang)