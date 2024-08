Der Parteitag, der ganz anders ist

WASHINGTON/CHICAGO. Mit großen Reden und viel Spektakel hat am Montag in Chicago der viertägige Parteitag der US-Demokraten begonnen. In diesem dramatischen und turbulenten Wahlkampf ist diesmal aber vieles anders. Was passiert beim Parteitag? Normalerweise werden beim Parteitag die Präsidentschaftskandidaten nominiert. Doch bei den Demokraten ist heuer alles anders, seit US-Präsident Joe Biden im Juli aus dem Wahlkampf ausstieg und seine Vizepräsidentin Kamala Harris seinen Platz einnahm.