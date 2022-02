Der Papst soll verheiratete Priester zulassen

Ein Papier, das die deutschen Kirchenspitzen auffordert, entsprechende Vorschläge beim Papst einzubringen, verabschiedete die Synodalversammlung in Frankfurt am Freitag mit knapp 86 Prozent der Stimmen, wie Kathpress meldet. Eine zweite Lesung des Textes mit verbindlicher Abstimmung wird auf der vierten Synodalversammlung im Herbst erwartet. Der mit den Worten "Zölibat der Priester – Stärkung und Öffnung" überschriebene Text betont den Wert der Ehelosigkeit als Lebensform der Priester. Er fordert aber zugleich die Zulassung verheirateter Priester in der römisch-katholischen Kirche durch den Papst oder durch ein Konzil.

Außerdem wird gefordert, der Papst solle es katholischen Priestern gestatten, zu heiraten und gleichzeitig im Amt zu bleiben. Dies ist Priestern in der katholischen Kirche derzeit nicht möglich. In den katholischen Ostkirchen und bei einzelnen zum Katholizismus konvertierten protestantischen Geistlichen können zwar bereits verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden. Eine Heirat nach erfolgter Weihe ist allerdings kirchenrechtlich ausgeschlossen.