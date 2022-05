Die Queen durfte die nach ihr benannte Bahnlinie schon vergangene Woche einweihen, für die Öffentlichkeit war es gestern so weit: Die "Elizabeth Line" nahm ihren Dienst im Zentrum Londons auf. Ein Freudensturm in den Medien begleitete die Eröffnung. Was etwas überrascht, denn Crossrail/Elizabeth Line ist zwar eines der größten Infrastrukturprojekte Europas, aber mehr als drei Jahre verspätet. Und die Kosten sind um fast ein Drittel auf etwas über 19 Milliarden Pfund explodiert.