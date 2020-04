Der Niederländer, der Europa nervte

Ein Hilfspaket von mehr als einer halben Billion Euro und der Zusammenhalt der EU – beides hing in den vergangenen Tagen an einem Mann: Wopke Hoekstra. Der Christdemokrat ist Finanzminister der Niederlande. Er hatte eine Einigung der EU-Länder auf das erste große Corona-Hilfspaket der Union in der Nacht auf Mittwoch verhindert.

Und sich damit den Zorn vieler Kollegen zugezogen. Ohne Hoekstra beim Namen zu nennen, explodierte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire: "Während wir die Toten in Tausend zählen, spielen die Finanzminister mit Worten." So schilderte die niederländische Zeitung De Volkskrant das Geschehen. Am Donnerstagabend unternahmen die Minister den zweiten Versuch, das Hilfspaket zu schnüren. Mit deutlich besseren Chancen. Hinter den Kulissen hatten sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eingeschaltet. Sie wollten Niederlandes Regierungschef Mark Rutte überzeugen. Hoekstra solle darauf verzichten, von potenziellen Schuldnern Strukturreformen in ihren Haushalten zu verlangen.

Paket aus drei Quellen gespeist

Solche Bedingungen wecken Erinnerungen daran, wie Griechenland während der Eurokrise für Kredite des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) de facto unter Kuratel gestellt wurde. Das Corona-Hilfspaket soll Staaten, die am schwersten leiden, schnell günstige Kredite gewähren.

Und dabei spielt der ESM wieder eine Rolle. Denn das Paket soll sich aus drei Quellen speisen: einem Kurzarbeitsprogramm der EU-Kommission (100 Milliarden Euro), Mitteln der Europäischen Investitionsbank (200 Milliarden) und aus dem ESM (bis zu 240 Milliarden).

Die 19 Euro-Staaten hatten den ESM 2012 gegründet, um hoch verschuldete Mitglieder liquid zu halten. Spanien, Zypern und Griechenland profitierten, mussten aber im Gegenzug Reformen in Sozial- und Pensionssystemen durchführen.

Alle Staaten verschulden sich hoch

Damals ging es darum, die Währung stabil zu halten. Diesmal geht es um die Abwehr der Coronakrise. Alle Staaten verschulden sich hoch. Daher haben sich – bis auf die Niederlande – alle einem deutschen Vorschlag angeschlossen, wonach Kreditnehmer keine Bedingungen erfüllen müssen, die nichts mit der Coronakrise zu tun haben.

Anders liegt die Sache, was die Coronabonds betrifft. Italien, Frankreich, Spanien und andere fordern eine gemeinsame Anleihen-Auflage durch die EU. Es sei ein Zeichen von Solidarität, gemeinsam zu handeln und zu haften. Andernfalls sei die EU in Gefahr, sagte der sozialistische Regierungschef Spaniens, Pedro Sanchez. Eine Gruppe um Deutschland, die Niederlande und Österreich lehnt eine Schulden-Vergemeinschaftung ab. Es sei vielmehr "unsolidarisch", wenn Länder in guten Zeiten nicht sparten und in schlechten "nach Solidarität rufen", sagte Finanzminister Gernot Blümel (VP). Die Entscheidung über diese Bonds dürfte aber auf später vertagt werden.

Vorrangig war nun das erste Hilfspaket. Und ein Einlenken der Niederlande. Kommissions-Vize Frans Timmermans, ein niederländischer Sozialdemokrat, warnte, die Flucht in nationale Interessen bedrohe den Bestand der Union.

Artikel von Sylvia Wörgetter