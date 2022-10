Der neue britische Premier ist millionenschwer

Das Vereinigte Königreich bekommt heute seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. König Charles III. wird den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak formell mit der Regierungsbildung betraut machen. Doch wer ist der neue britische Premierminister eigentlich?

Ex-Banker mit indischen Wurzeln

Mit Sunak wird erstmals ein Sohn indischer Einwanderer an der Regierungsspitze stehen. Der ehemalige Investmentbanker gilt Ökonomen als sichere Bank. Zwar träumt auch er von niedrigen Steuern und einem möglichst freien, deregulierten Markt, warnt aber mit klaren Worten vor "Fantasie-Ökonomie".

Harte Einwanderungspolitik

Trotz seines eigenen Migrationshintergrunds verfolgt Rishi Sunak einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik. Seine Familie sei vor 60 Jahren nach Southampton gekommen. "Aber es war Großbritannien, unser Land, das ihnen und Millionen anderen die Chance auf eine bessere Zukunft gegeben hat", betont er. Als Premier will der Konservative solche Chancen allerdings nur noch sehr beschränkt vergeben: Priorität der Tories ist es, die Tausenden, auf Schlauchbooten über den Ärmelkanal kommenden Migranten zu stoppen und sobald wie möglich nach Ruanda auszufliegen. Sunak will an dem umstrittenen Pakt seiner Vorgänger mit dem ostafrikanischen Land festhalten, der aktuell von Gerichten geprüft wird.

Brexiteer der ersten Stunde

Die Kontrolle über die eigenen Grenzen zu gewinnen und Migration deutlich zu begrenzen war eines der zentralen Versprechen des Brexits. Sunak ist ein Brexiteer der ersten Stunde. Im Sommer versprach er im Wahlkampf um die Johnson-Nachfolge, innerhalb der ersten 100 Tage als Premier jedes aus EU-Zeiten übernommene Gesetz auf den Prüfstand zu stellen. Welches Ergebnis ihm dabei vorschwebt, zeigte ein aufwendig produziertes Twitter-Video, in dem Sunak stapelweise EU-Gesetze in den Papierschredder steckt.

Vermögende Ehefrau

Zum Verhängnis werden könnte ihm der enorme Reichtum seiner Familie: Seine Frau Akshata Murty hält einen Hunderte Millionen Pfund schweren Anteil am indischen IT-Giganten Infosys, den ihr Vater N.R. Narayana Murty mitgegründet hat. Die "Times" erwähnte das Paar Sunak/Murty, das zwei gemeinsame Töchter hat, in diesem Jahr auf ihrer Liste der reichsten Menschen in Großbritannien. Viele können sich nicht vorstellen, dass Sunak sich ernsthaft in die Sorgen und Nöte ärmerer Leute hineinversetzen kann. Dass ausgerechnet seine vermögende Frau zeitweise mit einem speziellen Steuerstatus keine Steuern auf Einkünfte im Ausland zahlte, machte den Eindruck nicht besser.

Cola statt Alkohol

Auch wenn es erst einmal mit dem neuen Amt und Diwali - einem wichtigen hinduistischen Fest in der Hindu-Community - im Hause Sunak einiges zu feiern gibt: Die Zeiten der ausschweifenden Partys in der Downing Street dürften vorerst der Vergangenheit angehören. Der bekennende Hindu lebt Berichten zufolge abstinent. Als seine größten Laster gelten Cola und Twix - und selbst bei deren Verzehr soll er sich zuletzt gemäßigt haben.