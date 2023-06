Der nächste Prozess gegen Nawalny

Begründete man im März 2022 die Verurteilung des 47-Jährigen mit dem Vorwurf von Veruntreuung und Missachtung des Gerichts, so lautet er nun auf "Extremismus". Insgesamt hat die Justiz sieben neue Anklagepunkte gegen den prominentesten Putin-Kritiker formuliert, darunter "Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation" und "Verharmlosung des Nazismus".

Das Moskauer Stadtgericht tagt nach Angaben von Nawalnys Anwältin in einem 260 Kilometer von Moskau entfernten Straflager – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem Oppositionellen, der alle Vorwürfe zurückweist, drohen weitere 30 Jahre Straflager.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland am Dienstag wegen unzureichender Ermittlungen nach dem Giftanschlag auf Nawalny verurteilt. Im Sommer 2020 war er auf einer Reise in Sibirien mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden und überlebte nur knapp. Nawalny vermutet den russischen Inlandsgeheimdienst FSB hinter dem Anschlag. Das Gericht in Straßburg bemängelte, dass ein politisches Motiv für den Mordversuch und eine mögliche Beteiligung staatlicher Agenten von Russland nicht in Betracht gezogen wurden.

Russland wurde deshalb zur Zahlung von 40.000 Euro Schadenersatz verurteilt. Präsident Wladimir Putin hat allerdings bereits angekündigt, Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte nicht mehr anzuerkennen.

