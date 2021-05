Trotz verstärkter internationaler Vermittlungsbemühungen ist kein Ende des Konflikts zwischen Israel und der radikal islamischen Hamas im Gazastreifen in Sicht. Im Gegenteil: Am Wochenende ist die Gewalt weiter eskaliert. Den siebenten Tag in Folge feuerte die Hamas am Sonntag aus dem Gazastreifen Raketen auf Israel. Die israelische Luftwaffe flog daraufhin weitere Angriffe und beschoss auch das Haus von Yahya al-Sinwar, des politischen Chefs der Hamas in Gaza.