Der letzte Flüchtlingsbus fuhr aus Bergkarabach ab

Der Exodus der armenischen Bevölkerung aus der Region Bergkarabach ist perfekt: Nach armenischen Angaben hat der vorerst letzte Flüchtlingsbus das von Aserbaidschan eroberte Gebiet verlassen. Damit seien nun 100.514 zwangsweise umgesiedelte Bewohnerinnen und Bewohner in Armenien angekommen, sagte Regierungssprecherin Naseli Bagdassarjan. Menschen verließen Bergkarabach auch mit Privatfahrzeugen. Viele Vertriebene hätten gesundheitliche Probleme oder seien bettlägerig. Wer noch in Bergkarabach sei, solle sich an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wenden, hieß es.

Die aserbaidschanische Führung hingegen betonte wie schon seit Tagen, dass es keinen Grund für eine Flucht gebe und die Menschen in das Leben gemäß den Gesetzen des Landes integriert würden. "Jetzt ist die Zeit gekommen, um Frieden zu schaffen im Kaukasus", sagte der autoritär regierende aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in Baku. Aliyev hatte zuvor die Ansiedlung von Zehntausenden Aserbaidschanern in Bergkarabach angekündigt.

Ethnische Säuberung?

Dagegen wirft die armenische Regierung den aserbaidschanischen Behörden eine ethnische Säuberung in Bergkarabach vor. Die Karabach-Armenier befürchteten Verfolgung und Gewalt. Aserbaidschan hatte in einer Militäroffensive am 19. September die seit Jahrzehnten umkämpfte Region zurückerobert. Die Führung der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach hatte danach kapituliert und die Selbstauflösung zum 1. Jänner 2024 besiegelt.

In der Region Bergkarabach sucht das Rote Kreuz mit Megafonen in den Straßen nach Zurückgebliebenen. Eine bettlägerige Frau sei so in einer Wohnung entdeckt und nach Armenien gebracht worden, sagte Marco Succi vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Dienstag aus Stepanakert.

Nur noch einige Hundert Menschen

Nach Angaben von Succi sind in der bisher von Armeniern bewohnten Stadt nur noch einige Hundert Menschen geblieben. Auf den Straßen sei aserbaidschanische Polizei zu sehen. Strom und Wasser funktionierten. Er habe bisher nicht gesehen, dass aserbaidschanische Zivilisten in die verlassenen Wohnungen und Häuser gezogen seien.

Die Vereinten Nationen teilten mit, dass sich eine UNO-Expedition am Sonntag selbst ein Bild von der Lage in der Region gemacht habe. Das Team habe keine Schäden an der zivilen öffentlichen Infrastruktur festgestellt. Geschäfte seien aber offenbar ausnahmslos geschlossen gewesen.

