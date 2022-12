Der Krieg verschiebt auch Traditionen

Tausende Menschen sind gestorben, viele Verwandte kämpfen an der Front, stundenlange Stromausfälle stürzen die Millionenstadt Kiew in bestürzende Dunkelheit: Die Ukraine feiert erstmals Weihnachten im Krieg. Verzweifelt versuchen die Menschen, wenigstens an den Feiertagen ein bisschen Normalität aufkommen zu lassen. Aber eines steht bereits fest: Der Krieg hat eine jahrzehntelange Tradition verschoben.