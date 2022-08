"Der Krieg ist erst vorbei, wenn die Ukraine gesiegt hat"

Als Russland seine Invasion am 24. Februar begonnen habe, sei die Ukraine wiedergeboren worden, sagt er und bekräftigt das Ziel, die annektierte Halbinsel Krim und die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine zurückzuerobern. Er betont, dass er den Krieg nicht dann für beendet betrachten werde, wenn es Frieden gebe, sondern wenn sein Land gesiegt habe.

Trotz der kämpferischen Ansagen: Aus Furcht vor russischen Raketengriffen haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag am heutigen Mittwoch verboten. Nach Angaben der USA bereitet Russland neue Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine vor.

6,4 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Am 24. Februar startete die russische Armee die Angriffe auf den souveränen Nachbarstaat. Seitdem haben die russischen Einheiten vor allem Teile der Südukraine und im Osten des Landes besetzt. Rund 6,4 Millionen Menschen sind mittlerweile aus der Ukraine geflohen. Mit milliardenschwerer Militärhilfe des Westens gelangen der Ukraine spektakuläre Gegenschläge. Kiew will die russischen Angreifer gänzlich aus dem Land vertreiben. Die NATO verstärkte umgehend ihre Verteidigungspläne für die osteuropäischen Bündnispartner. Die EU und die USA belegten zahlreiche russische Banken mit Strafmaßnahmen und schlossen mehrere Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift aus. Die EU hat mittlerweile sieben Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet, enthalten ist auch ein weitgehendes Ölembargo.

Unterstützung aus Europa

Nach ukrainischen Angaben wurden in dem Krieg bisher fast 9.000 ukrainische Soldaten getötet, außerdem kamen tausende Zivilisten bei Angriffen ums Leben. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft prüft fast 26.000 Fälle von Kriegsverbrechen seit Beginn der Invasion. Nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums wurden auf russischer Seite 70.000 bis 80.000 Menschen getötet oder verletzt. Offizielle Angaben zu Opferzahlen gibt es von russischer Seite nicht. Russland bezeichnet den Krieg als Spezialoperation mit dem Ziel, militärische Kapazitäten zu zerstören sowie im Zuge einer "Entnazifizierung" gegen als gefährlich eingestufte Nationalisten vorzugehen.

Das österreichische Außenministerium versicherte "unseren Freunden in Kiew" anlässlich des Unabhängigkeitstages, weiterhin an der Seite der Ukraine zu stehen. "Sechs Monate lang hat Russlands Aggression die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine bedroht, aber der Mut und die Widerstandsfähigkeit der Ukrainer können nicht gebrochen werden", hieß es Mittwoch früh in einem Tweet des Außenamtes, der auf Englisch und Ukrainisch veröffentlicht wurde.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte der Ukraine zu ihrem Unabhängigkeitstag und drückte sein Mitgefühl für die Opfer des Krieges aus. Scholz versicherte, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. "Wir werden weiter Waffen liefern, von der Panzerhaubitze bis zum Flugabwehrsystem, Monat für Monat." Zudem werde Deutschland sich am Wiederaufbau des Landes beteiligen. Ende Oktober werde es in Berlin eine internationale Wiederaufbaukonferenz geben mit Beteiligung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, um die Weichen zu stellen. "Die Ukraine hat einen festen Platz in Europa und zwar als Mitglied in der EU", betonte Scholz. Deutschland bleibe weiter offen für die Aufnahme von Menschen, "die vor Russlands Terror fliehen müssen".

Auch Großbritannien versicherte der Ukraine Unterstützung im Krieg gegen Russland. "Ich habe nie daran gezweifelt, dass die Ukraine diesen Kampf gewinnen wird, denn keine Macht der Erde kann den Patriotismus von 44 Millionen Ukrainern bezwingen", sagte Premierminister Boris Johnson in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. "Und wie lange es auch dauern mag: Das Vereinigte Königreich wird der Ukraine zur Seite stehen und jede erdenkliche militärische, wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung leisten." Um die Tür von Johnsons Amtssitz in der Downing Street wurde ein Bogen aus Sonnenblumen fixiert, dem Symbol der Ukraine. London und Kiew begannen zudem Verhandlungen über ein digitales Handelsabkommen.