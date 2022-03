Der Krieg in der Ukraine beflügelt Emmanuel Macrons Wahlkampf

Am 10. April geht in Frankreich die erste Runde der Präsidentenwahl über die Bühne. Der Sieger steht bereits fest: Emmanuel Macron. Seit 24. Februar, dem Tag, an dem Wladimir Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine begann, legt der Liberale von Umfrage zu Umfrage zu – von 25 auf zuletzt 30 Prozent. Zwar wird er am 24. April in die Stichwahl gehen müssen – voraussichtlich wieder gegen die Rechtsnationale Marine Le Pen.

Aber: "Es ist fast sicher, dass er wiedergewählt werden wird." So schildert Sylvie Kauffmann, Journalistin der Tageszeitung "Le Monde", die Lage in einer Diskussionsrunde, die der Presseclub Concordia mit der EU-Vertretung in Österreich organisiert hat. Macron profitiert gleich dreifach in der Zeit der Unsicherheit und Krise.

Erstens in seiner Rolle als europäischer Staatsmann, der zum EU-Gipfel nach Versailles lädt und die Antwort des Westens auf Putins Aggression maßgeblich vorantreibt. Zweitens als Vermittler, der immer noch einen Draht zum Kriegsherrn im Kreml hat, wenn auch seine Bemühungen bisher keine Früchte trugen. Und drittens zehrt Macron vom Umstand, dass sowohl die äußerste Linke wie auch die Rechte jahrelang und bis zuletzt "Putin-Versteher" waren.

Einbußen an politischen Rändern

Jean-Luc Melanchon vom linken Rand ist deswegen ebenso abgestürzt wie der extrem rechte Publizist Eric Zemmour. Le Pen sei noch am geschicktesten, um die Putin-Nähe vergessen zu machen, so Kaufmann. Sie thematisiere den Krieg in der Ukraine, indem sie auf die Sanktionsfolgen für die Franzosen aufmerksam mache.

Eine Woche vor Frankreich wählt Ungarn – am 3. April finden Parlamentswahlen statt. Erstmals steht Premier Viktor Orban mit seiner Fidesz-Partei einer Allianz von Oppositionsparteien mit dem Parteilosen Peter Marki-Zay als Spitzenkandidaten gegenüber. Es war bisher ein Rennen Kopf an Kopf.

Doch seit Beginn des Krieges habe Orban in den Umfragen zugelegt, sagt Botond Feledy, ungarischer Politik-Experte, in der eingangs erwähnten Diskussionsrunde: "Er kann aus der Situation Kapital schlagen." Und er tue das, so Feledy, indem er sich als Garant dafür gebe, dass Ungarns Distanz zu Brüssel und dem Westen auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite halte.

Diese Äquidistanz beschwor Orban auch bei seiner Rede vor Anhängern zum Tag des Unabhängigkeitskampfes am 15. März. Putin, seinen politischen Freund über viele Jahre, nannte er dabei nicht einmal beim Namen. Orban laviert: Die EU-Sanktionen trug er halbherzig mit, Waffenlieferungen an die Ukraine über ungarisches Territorium untersagte er.

Polen vor den Kopf gestoßen

So hat er einen anderen Freund vergrämt: Polen, das seit Jahren vor Putin gewarnt hat und nun noch drastischere Sanktionen fordert. Es sei ein "Bruch" in der polnisch-ungarischen Allianz zu spüren, stellt Feledy fest. So sei zum ungarischen Staatsfeiertag erstmals seit vielen Jahren keine offizielle Delegation aus Polen angereist.